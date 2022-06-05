فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا يحقق 229 ألف جنيه أمس بدور العرض

استطاع الفنان أحمد السقا أن يخطف الأنظار من خلال أدائه بفيلم «العنكبوت»، حيث حقق أمس ما يقرب من 229 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم العنكبوت

ويعتبر فيلم العنكبوت عودة كبيرة للفنان أحمد السقا وتعاونه مع منى زكي بعد غياب طويل، يصل إلى 6 سنوات، حيث حقق منذ طرحه بدور العرض ما يقرب من 33 مليون جنيه.

دور أحمد السقا في فيلم العنكبوت

ويجسد الفنان أحمد السقا في فيلم العنكبوت، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.

آخر أعمال السقا

آخر أعمال أحمد السقا ومنى زكي معًا فيلم «من 30 سنة» في عام 2016، وحقق نجاحًا كبيرًا في موسم عيد الفطر، وحاز حينها على المركز الثاني في قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات، وشارك في بطولته كل من نور اللبنانية، شريف منير، رجاء الجداوي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

الأفلام المنافسة لفيلم العنكبوت

فيلم واحد تاني، احتل المرتبة الأولى، حقق 55 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه.

أبطال فيلم واحد تاني

وتصدر فيلم واحد تاني إيرادات الأفلام الأخرى، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم زومبي، وفيلم فارس بطولة أحمد زاهر.