2.7 مليار جنيه حصيلة جمارك منفذ العين السخنة في مايو الماضي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أن حصيلة الضرائب والرسوم الخاصة بمنفذ العين السخنة الجمركي التابع للمصلحة بلغت نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي وفق أحدث تقارير للمصلحة.

وكشفت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان رسمي منذ قليل أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استعرض تقرير لمصلحة الجمارك يتضمن الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

الإفراج عن 7496 شهادة جمركية في مايو الماضي

وقالت الجمارك المصرية، إن الوزير تلقى تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج من جمارك السخنة خلال مايو الماضى عن مشمول 7 آلاف و496 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 20 ألفًا و320 حاوية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

تصدير 12 ألف حاوية في مايو الماضي

وأضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 608 ملايين و56 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليارين و104 ملايين و588 ألف جنيه، وأوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، صدرت خلال مايو الماضي، مشمول 1340 بنحو 12 ألف حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و807 ملايين و271 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و791 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال مايو الماضى بلغت مليارين و712 مليونًا و644 ألف جنيه.