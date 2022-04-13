4.6 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك السويس في مارس الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

ووفقاً لبيان صحفي صادر وزارة المالية، تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وبلغ إجمالي حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مارس الماضي 4 مليارات و614 مليونًا و713 ألف جنيه.

الإفراج عن 13 ألفًا و331 شهادة جمركية خلال مارس الماضي

وأشار التقرير إلى أنَّ الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و331 شهادة جمركية خلال مارس الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والمصنوعات البلاستيكية، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار، وغيرها».

أضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السويس بلغت مليارًا و250 مليونًا و726 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و910 ملايين و558 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو 389 مليونًا و469 ألف جنيه.

تصدير مشمول 3 آلاف و601 بيان جمركي

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال مارس الماضي بتصدير مشمول 3 آلاف و601 بيان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة، بقيمة بلغت 9 مليارات و295 مليونًا و719 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن»، تم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ 7 ملايين جنيه.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس خلال مارس الماضي حوالي 4 مليارات و614 مليونًا و713 ألف جنيه.