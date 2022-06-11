بعد اعتراف المجمع المقدس بقدسية القمص بيشوي كامل.. كاهن يوضح المميزات

ثمن القمص يوحنا نصيف، أحد أبرز كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وراعي الكنيسة فى شيكاغو بأمريكا حاليا وراعي الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية سابقا، اعتراف المجمع المقدس بقدسية القمص المتنيح بيشوي كامل، راعي كنيسة مار جرجس سبورتنج بالإسكندرية، بعد قرابة عام من التوصية، موضحاً أن الله يمجِّد الأمناء، كما مجّدوه في حياتهم على الأرض، وبذلوا حياتهم في خدمته إلى النفس الأخير.

تفاصيل الاعتراف بقدسية القمص بيشوي كامل

وأوضح كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عدد من المميزات الناتجة عن الاعتراف بقدسية القمص بيشوي كامل، «كأنه المصباح الذي قد وُضِع على المنارة كي يضيء لكلّ مَن في البيت، بل يضيء في كلّ المسكونة، واعتراف المجمع المقدس بقدسية أبونا القمّص بيشوي كامل، يعني أنه قد صار قدّيسًا رسميًّا بالكنيسة؛ ويمكن أن تُرفَع له الأيقونات، وتُدشَّن باسمه المذابح، ويُضمّ لمجمع القدّيسين، فيتمثَّل بحياته الكثيرون».

القمص يوحنا: القمص بيشوي كامل أصبح مصدرَ غِنَى لكلّ الأجيال

وتابع: «لأنّ الذي كان ينادي دائمًا بأنّ القدّيسين كانوا أغنياء، وأغنوا الكنيسة، هو الآن قد صار مصدرَ غِنَى لكلّ الأجيال، ولأنّ تعاليم أبينا الحبيب ستصير ينبوعًا يتقاطر عليه الكثيرون ليرتووا من مياهه الصافية».

وعبر عن سعادته قائلاً: «لأنّ الروح القدس الذي عمل في أبينا القدّيس، لا يزال يعمل لتقديس شعب المسيح، وصناعة قدّيسين كلّ يوم في الكنيسة».