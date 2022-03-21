كنيسة مارجرجس سبورتنج بالإسكندرية تحتفل بعيد القمص بيشوي كامل (صور) 

احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سبورتنج في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعيد نياحة راعيها القديس القمص بيشوي كامل، الـ43، وذلك عبر القداس الإلهي الذي اختتمت به أيام النهضة الروحية التي أقيمت على مدار الـ4 أيام الماضية، وذلك خلال العام الأول بعدما أوصت لجنة الطقوس بالمجمع المقدس بقدسيته بناء على توصية من الآباء الأساقفة الذين يخدمون بالإسكندرية ووكيل البطريركية في الإسكندرية.

أسقف شرق الإسكندرية يترأس عشية العيد

وترأس الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس شرق ووسط الإسكندرية، مساء أمس، عشية عيد نياحة القمص بيشوى كامل بكنيسة مارجرجس سبورتنج، مقدمًا عظة حول «القداس الإلهي فى فكر أبونا بيشوى كامل»، وذلك في ختام النهضة الروحية التي تتزامن مع عيد نياحة القديس فى الفترة من 17 مارس حتى 20 مارس، والتى أقيمت فيها القداسات الإلهية صباحًا والعشيات والعظات مساء، بحضور الآباء الأساقفة وكهنة الكنيسة.

إقبال كبير على كنيسة مارجرجس سبورتنج

وشهدت الكنيسة إقبالاً كبيرًا من الأقباط من كافة أنحاء الإسكندرية والمحافظات الأخرى، نظرًا لمحبة ذلك القديس وارتباطهم به، بينما فتحت الكنيسة أبوابها للجميع دون حجز مسبق للمرة الأولى منذ ظهور وباء فيروس كورونا منذ عامين.

تطييب المزار بالحنوط

واختتمت عشية العيد باتجاه كافة الآباء الكهنة إلى مزار القديس أبونا بيشوي كامل، وصلاة التمجيد له مع تطييب المزار بالحنوط وسط أجواء احتفالية كبرى، بينما تستمر الزيارات من قبَل الزوار طوال اليوم، بل وتمتد حتى نهاية شهر مارس.