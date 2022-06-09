محمود محيي الدين: محمد صلاح مثال يحتذى به في العصامية والوصول لهدفه

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه قد استشهد بالاعب العالمي محمد صلاح في عدد من المواضع بكتبه المختلفة، فهو مثال يحتذى به في العصامية والوصول لهدفه دون الاتكال على أحد، «محمد صلاح من الناحية الاقتصادية اعتمد على قواعد اللعبة، ثم الارتباط بين المحلية والإقليمية والعالمية».

توطين التنمية يجب أن يتم وفق المعايير الدولية

وأضاف «محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، والمذاع على الفضائية الأولي المصرية، أن توطين التنمية يجب أن يتم وفق المعايير الدولية التي تؤكد كيف تكون التنمية المستدامة، ومعايير الاستثمار في البنية الأساسية، وكيف تكون معايير حماية التحول الرقمي.

محيي الدين: قبل أوكرانيا كان فيه ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم العالمية

وأوضح أن الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 سبقتها أزمة غذاء، وتزامنت معها أزمة وقود، وحاليا زادت على تلك الأزمات أزمة جديدة وهي أزمة الأسمدة، «العالم شديد الترابط، وفي منطقتنا تأثرت السياحة وأسعار الغذاء والتضخم ارتفع، وقبل أوكرانيا كان فيه ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم العالمية، وأمريكا وأوروبا سجلوا أعلي معدلات تضخم 40 سنة من الحرب الأوكرانية».

وأكد أنه وي حال توقفت الحرب الروسية الأوكرانية لن تعود الحياة لما كانت عليه على مستوى العلاقات السياسية أو الأوضاع الاقتصادية، «بعض الناس هتستفيد، أي حرب بيطلع منها خاسر وفائز، وتداعيات تلك الحرب على المستوى العالمي ستستمر معنا لفترة طويلة حتى وإن انتهت الآن».