لقاءات وحملات توعية بمبادرة رواد التغير المناخي للشباب بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، الإدارة العامة للتدريب، ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD)، وجهاز شئون البيئة، اليوم الثلاثاء، اللقاء التوعوي بمبادرة «رواد ورائدات التغير المناخي»، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب من طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية في المرحلة العمرية بين 18 إلى 35 سنة.

تقديم مفاهيم شاملة لكل ما يخص تغير المناخ

ووفق بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فإن المبادرة تهدف إلى تقديم مفاهيم شاملة لكل ما يخص تغير المناخ وأسباب التغيرات المناخية، وتأثير ذلك على دول العالم، ومصر بشكل خاص، وسبل الحماية من تأثيراتها، وذلك من خلال الورش التدريبية.

وتقدم مديرية الشباب بكفر الشيخ للمتدربين فرصة لتنمية معارفهم ومهاراتهم، بهدف إعداد جيل جديد من رواد العمل المناخي، يمكنه الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، من خلال مجموعة من الخبراء الذين سيتولون تقديم التدريب، وعلى رأسهم الدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة التدريب والمشروعات.

المبادرة تتزامن مع استعداد مصر لقمة المناخ

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المبادرة تتزامن مع استعداد مصر للريادة في مجال التغير المناخي في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أهمية تعريف الجيل الحالي من الشباب بقضايا المناخ، لأنه هو من سيواجه المشكلات التي يخلفها التغير المناخي، متسلحاً بالآليات التكنولوجية الحديثة، التي تساعده على من مواجهة تحديات التغيرات المناخية، لاستمرار خطط التنمية.

تعقد اللقاءات التوعوية لمبادرة رواد ورائدات التغير المناخي، التي تنظمها مديرية الشباب بكفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.