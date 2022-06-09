محمود محيى الدين: العالم لن يستغني أبدا عن مجالي التمريض والتكويد

قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن العالم لن يستغنى أبدا عن مجالي التمريض والتكويد الطبي، ما لخصه أحد تقارير صندوق النقد الدولي، حول عائد الاستثمار في الحلول الرقمية، والانطلاقه مع الثورة الصناعية الرابعة، ومساوئ عدم الاستثمار فيها.

محيى الدين: يجب الاهتمام بمسألة التغير في التركيبة السكانية

أضاف «محيى الدين»، خلال استضافته ببرنامج «حديث العرب»، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن بعد تدشين هذا التقرير، جرى دعوة أحد أكبر المديرين التنفيذيين لشركة كبرى من شركات تكنولوجيا المعلومات، «يجب الاهتمام بمسألة التغير في التركيبة السكانية، إذ أنه بفضل التقدم الطبي والرعاية الصحية والعلاج المبكر، باتت الوفيات أقل».

محيى الدين: لازم استفيد مبكرا ولا أنكر ما يحدث حولنا

أوضح أن المجتمع الذي يزداد شبابا وعمرا، يحتاج المسنين فيه إلى جليس، أو من يسانده حتى يستطيع استكمال مهام حياته، «فيه تقدم بالأعمار في مصر والدول العربية، ولازم استفيد مبكرا ولا أنكر ما يحدث حولنا، إذ أنه ومع هذا التغير في التركيبة السكانية، حدث انتقال من الريف للحضر، ما أدى لزيادة الكثافات السكانية».

وأكد أنه يجب إنشاء منظومة مؤسسية مساندة لهذا العالم الجديد، الذي فيه زادت نسب المواطنين، وقل عدد الوفيات، بفضل التقدم الطبي والتكنولوجي في مختلف المجالات، «نتمنى أن الحب الأسري اللي بينا يسير إلى الأفضل».