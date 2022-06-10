محمد شعبان بعد تأهله لـ«مستر أولمبيا»: أعاني من الانزلاق الغضروفي

قال محمد شعبان نجم فريق «كوسكواد» لكمال الأجسام للمحترفين، المتوج ببطولة تورنتو لكمال الأجسام والمتأهل إلى بطولة مستر أولمبيا، إنه شارك في بطولة كاليفورنيا في نهاية مايو الماضي وحصل على المركز الثاني، بعدها بأسبوع سافر إلى كندا وخاض منافسات تورنتو وحصل على المركز الأول.

شعبان: انزلاق غضروفي منعني من استكمال المنافسات

وأضاف شعبان خلال مداخلة عبر تطبيق زووم برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد ومنة الشرقاوي، أنه أصيب بانزلاق غضروفي، وكان من الصعب عليه أن يستكمل المنافسات، ونصحه الأطباء بالخضوع لجراحة، لكن هذا يعني أن مشواره الرياضي انتهى، لكنه أصرّ على استكمال اللعب والظهور بشكل جيد.

شعبان: ألم الانزلاق الغضروفي يزيد أثناء اللعب

وتابع: «أصعب ما واجهته أن ألم الانزلاق الغضروفي كان يزيد أثناء اللعب، وكنت ألعب مع بيج رامي في نفس النادي قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا أصدقاء من زمان وبننافس بعض حاليا، وفي تواصل بيننا دايما، والمنافسة شريفة بيننا».

كان البطل المصري محمد شعبان نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، توج بلقب بطولة تورنتو برو شو في كندا ليتأهل للمشاركة في الحدث الأهم والأكبر «مستر أولمبيا» المقبلة 2022 التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل في لاس فيجاس.

وقدم محمد شعبان الذي تفوق على نفسه، عرضا متميزا استحق من خلاله لقب بطولة كندا بعد منافسة قوية مع الإيطالي أندريا موزي، والفرنسي ثيو ليجورير، والتشيكي سلافوج بندر، والكندي جو سيمان، والبولندي موريس تومسوك.