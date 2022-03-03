مصطفى شعبان ومحمد جمعة يغنيان لـ محمد منير في كواليس «دايما عامر»

يواصل الفنان مصطفى شعبان، تصوير مسلسله الجديد دايما عامر، الذي يُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل، إذ يجدد من خلاله التعاون مع المخرج مجدي الهواري، للمرة الرابعة.

وكشف مصطفى شعبان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن مقطع فيديو من كواليس مسلسل دايما عامر، إذ ظهر بصحبة الفنان محمد جمعة، ومجموعة من أطفال النوبة، وهم يشدون بأغنية الفنان محمد منير الشهيرة «في دايرة الرحلة».

مصطفى شعبان يُغني: عيون مرة تباعد.. خطاوي مرة تعاند

وعلق الفنان مصطفى شعبان، على مقطع الفيديو، قائلًا: «عيون مرة تباعد.. خطاوي مرة تعاند.. من كواليس دايما عامر.. رمضان کریم.. رمضان 2022.. قريبًا إن شاء الله».

مصطفى شعبان يُجدد تعاونه مع مجدي الهواري للمرة الرابعة

وتعاون مصطفى شعبان مع مجدي الهواري، من قبل في مسلسلات الزوجة الرابعة عام 2012، مع علا غانم، لقاء الخميسي، هبة مجدي، أيتن عامر، و«مزاج الخير» عام 2013 مع محمود الجندي وسميحة أيوب، بخلاف فيلم الوتر عام 2010، مع غادة عادل، درة، أحمد السعدني.

تعرف على أحداث مسلسل دايما عامر

وتدورغالبية أحداث مسلسل دايما عامر، داخل إحدى المدارس الخاصة؛ إذ يجسد مصطفى شعبان شخصية الأستاذ عامر، مشرف اجتماعي، ويدخل في قصة حب مع زميلة له في ظل أزماته التي يعاني منها، ويلعب صلاح عبدالله دور وكيل المدرسة، أما الفنانة لبلبة فهي مديرة المدرسة، ويناقش المسلسل مشكلات التعليم والتلاميذ في إطار اجتماعي كوميدي.

تعرف على أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، عددا من النجوم، أبرزهم الفنانة لبلبة التي تعاونت مع مصطفى شعبان عام 2002 من خلال فيلم «النعامة والطاوس»، كما يضم فريق عمل المسلسل الفنان صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، نضال الشافعي، محمد ثروت، كريم عفيفي، أمل رزق، لمى كتكت، سما إبراهيم، ميرنا نور الدين، محمد محمود، أحمد الشامي.