«كذبة» تضع محمد لطفي في ورطة مع مصطفى شعبان بمسلسل دايما عامر الحلقة 7

ظهر الفنان محمد لطفي، في أحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 7 بطولة مصطفى شعبان، إذ جسد شخصية ولي أمر الطالب فريد، وحضر إلى المدرسة بعد استدعاء الإدارة له، بعد الخطأ الذي وقع فيه فريد وقيامه بـ«الضحك» خلال الحصة.

محمد لطفي يظهر في مسلسل دايما عامر الحلقة 7

وخلال مسلسل دايما عامر الحلقة 7، اكتشف مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بالمدرسة، أن محمد لطفي، الذي قدم نفسه بأنه عم فريد، وجاء إلى المدرسة بسبب سفر شقيقه، وفاجأه عامر، بأنه يكذب لأن ملف فريد يؤكد أن والده في مصر، وأن عمه يعيش بالخارج.

مصطفى شعبان يكشف كذبة فريد وعزوز

واضطر محمد لطفي، في مسلسل دايما عامر للاعتراف بأنه يدعى «عزوز» ويعمل كومبارس صامت، ويلعب دور ولي أمر الطلاب الذين يأتي لهم استدعاء من المدرسة مقابل مبلغ مادي، ونجح عامر في تسجيل فيديو له بهذا الاعتراف.

وواجه عامر عبدالرازق، الطالب فريد، الذي يقوم بدوره الشاب يوسف وائل نور، بأنه استدعى شخصًا بزعم أنه عمه على غير الحقيقة، مستندًا إلى الفيديو الذي سجله لـ محمد لطفي.

ومن المواقف الطريفة التي شهدها مسلسل دايما عامر الحلقة 7، ارتداء محمد لطفي بدلة ويضع فروًا على كتفه وقبعة فوق رأسه، وعندما اكتشفه عامر بأنه يراه على التليفزيون باعتباره كومبارس، قال له لطفي ساخرًا: «أنا قولتلهم بلاش لبس عمرو عبدالجليل ده».

وكان عامر عبدالرازق، في الحلقة 6 قد نجح في استعادة هاتف «فدوى» بعد سرقته من خلال شابين يستقلان دراجة نارية، بعد مطاردتهما في الشارع بدراجته النارية.