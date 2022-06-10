الأسواق تستعد لاستقبال «المانجو الإسمعلاوي».. أسبوع وتهل البشاير

تستعد الأسواق المصرية لاستقبال المانجو «الإسمعلاوي» خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة هذا الأسبوع، مما يعجل من ظهور «البشاير» كما يصفها المزارعون في الإسماعيلية.

موسم جديد ينتظره مزارعو وتجار المانجو في الإسماعيلية، لتعويض خسارتهم الموسم الماضي بسبب انتشار العفن الهبابي في معظم الأشجار، وتسببه في خسارة المزارع لـ80% من إنتاجها.

دهشان: الموسم الحالي أفضل

ياسر دهشان، أحد أكبر مزارعي المانجو في محافظة الإسماعيلية، قال إن موسم صيف 2022 أفضل نسبيا من العام الماضي، رغم استمرار وجود بعض المشكلات في الأدوية والأسمدة، مضيفا أن معظم المزارع ارتفع إنتاجها هذا العام عن العام الماضي، ووصل من 50% إلى 70% على معظم الأشجار، رغم تعرض المزارع إلى تقلبات جوية خلال الأشهر الماضية.

وأشار «دهشان» إلى أن المانجو «الإسمعلاوي» تعتبر من أفضل الفاكهة الموسمية التي ينتظرها المصريون والأجانب كل عام لاختلافها عن باقي الأصناف حول العالم وتعدد أنواعها، وخاصة «العويس» و«الفص».

وبحسب «دهشان»، فإن أول المزارع التي ستهل بشائرها هي مزارع القنطرة شرق وسيناء، بسبب زيادة الأرض الرملية واتفاع درجات الحرارة مقارنة بمدينة الإسماعيلية والمراكز الأخرى غرب قناة السويس.

الشريف: الزبدة أكثر إنتاجا والسكري الأقل

وعن أكثر أنواع المانجو إنتاجا، كشف مصطفى الشريف، مزارع مانجو، إن أفضل وأكثر الأنواع إنتاجا هي «الزبدة»، والتي تنتشر أشجارها في معظم مزارع الإسماعيلية، موضحا أن أشجار الزبدة عانت على مدار 4 سنوات ماضية لتأثرها بالعفن الهبابي.

وأضاف: «أكثر الأنواع إنتاجا هذا العام أشجار السكري الأبيض والسكري الممتاز، لتأثرها بشكل كبير بالعوامل الجوية والتقلبات التي شهدها الطقس خلال الأشهر الماضية، بارتفاع الحرارة نهارا وانخفاضها بشكل كبير ليلا»، مشيرا أن أنواع المانجو التي ستنتشر في أسواق الإسماعيلية هذا العام بشكل كبير، «الزبدة والعويس والنعومي والجولك والكيت والكنت والكريمسون وخد الجميل».

ومن المتوقع أن تستقر أسعار المانجو هذا العام، عند 15 جنيها، فيما ترتفع أسعار «السكري الممتاز» في بداية الموسم إلى 30 جنيها، وينخفض سعرها إلى 20 جنيها في منتصف الموسم، بحسب «الشريف».

15 يوليو ذروة محصول المانجو

وكشف مصطفى الشريف أن ذروة موسم المانجو هذا العام ستبدأ في 15 يوليو المقبل، موضحا أن البشائر ستبدأ في الظهور خلال 15 يوما بحد أقصى، ومن الممكن ظهورها في منتصف الشهر.

وأشار إلى أن أنواع المانجو المختلفة التي تنتشر في محافظات مصر المختلفة، كالصعيد والفيوم ودمياط وكفر الشيخ، تختلف بشكل كبير في الطعم، وتظهر في الأسواق قبل باقي المحافظات الأخرى بـ 15 يوما تقريبا.