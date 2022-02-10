«الغراب الهندي» و«تصحر المانجو» على رأس خطط أبحاث جامعات إقليم القناة وسيناء

وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة الدكتور محمد لطيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على الخطط البحثية والبرامج التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ في 14 ديسمبر الماضي.

تسهيلات كبيرة لإعداد البحوث

وأكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسي الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمي، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي، وإتاحة التسهيلات كافة لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري، والمشروعات التنموية في المجالات كافة.

خطط بحثية من الجامعات المصرية لتنمية المجتمع

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأنّ الجامعات المصرية في إقليم القناة وسيناء «قناة السويس، بورسعيد، السويس، والعريش»، قدّمت مجموعة من الخطط البحثية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التي تتعامل مع التحديات التي تواجه الإقليم الجغرافي، وشملت الخطط نقاطا بحثية متنوعة في شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ جامعة قناة السويس قدّمت خططا تنفيذية للحد من الآثار السلبية؛ لانتشار الغراب المنزلي الهندي بمدينة الإسماعيلية، وكذلك خطة لطرح بدائل محلية لبعض مكونات الأعلاف السمكية، ودراسة مشكلات تصحر محصول المانجو، وزيادة المياه الجوفية بمحافظة الإسماعيلية.

دراسات جامعة بورسعيد تركز على تحلية مياه البحر

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ جامعة بورسعيد قدّمت خطة لتحلية مياه البحر وتخزين الطاقة بالبحيرات الشمالية المصرية، إضافة لتحسين جودة الرعاية التمريضية والنتائج الإكلينيكية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل.

دراسات جامعة السويس تستهدف تدوير مخلفات وتكرير البترول

وقدّمت جامعة السويس عددًا من الدراسات بشأن تقييم المخاطر الجيوبيئية الساحلية الطبيعية والبشرية المنشأ والمؤثرة على الحيز العمراني والزراعي بمحافظة السويس، وإعادة تدوير مخلفات صناعات الأسمنت، والحديد والصلب، وتكرير البترول، وسبل استخدامها في الصناعات الإنشائية والمدنية، وبحث إعادة تدوير مخلفات الأسماك، ودراسة الاستزراع السمكي، وبيئة وأعلاف الأسماك، وتحديد وتسويق المشروعات الصغيرة، وخطة لتأهيل الشباب لفكر العمل الحر، وإنشاء وتشغيل حاضنة مشروعات الشباب بمحافظة السويس.

كما قدّمت جامعة العريش خططا تنفيذية، حول مشروع تنمية الأمن الفكري لدى الطلاب بمحافظة شمال سيناء، ومعالجة الماء باستخدام جزيئات النانو.