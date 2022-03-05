مزارعو الإسماعيلية يلجأون لـ«المانجو الأجنبي» لإنقاذ المواسم المقبلة

مع التغيرات المناخية التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، بدأ مزارعو المانجو في محافظة الإسماعيلية التفكير في الحلول البديلة؛ للحفاظ على محصول المانجو، خاصة ممن يعتمدون على الموسم في معيشتهم طوال العام.

إسلام وإبراهيم شقيقان في العشرينيات من العمر، قضيا سنوات حياتهما في مزارع المانجو مع والدهما منذ نعومة أظافرهما، لا يعرفان سوى أشجار المانجو والعمل بها رغم حصولهما على مؤهلات جامعية.

يعيش الشقيقان في منطقة «جبل مريم» بالإسماعيلية، داخل بيت ريفي تحيطه مزرعة المانجو، التي يعملان بها طوال شهور العام، أملا في محصول يسد احتياجاتهم طوال العام.

إسلام صالح: المانجو الأجنبي ستملأ الأسواق

وقال إسلام صالح إنه أسس صوبة زراعية كبيرة قرب مزرعة المانجو الخاصة بأسرته، لتوفير أنواع جديدة من المانجو.

وتابع: «الأنواع معظمها سكري أو أجنبية، كالكيت والهندي والنعومي والكينت والكريمسون برايت، وهي أنواع مختلفة الأصول سواء هندية أو جنوب أفريقية أو أمريكية».

وأشار صالح إلى أن الأنواع الأجنبية تتميز بقدرتها على تحمل الظروف الجوية الصعبة خلال فترة التقلبات اليومية بارتفاع درجات الحرارة نهارًا والصقيع ليلاً.

إنتاج الأصناف الأجنبية غزير

وتابع: «تتميز بعض الأنواع الأجنبية بإنتاجها الغزير، وبشكل سنوي؛ مما يساعد المزارع في تحقيق هامش ربح أعلى من الأنواع المحلية الموجودة في الأسواق»

وقال صالح إن معظم الأنواع الشهيرة كالعويسي والسكري الأبيض ستنخفض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأشجار أصبحت غير قادرة على مواجهة الظروف الجوية.

مشتل المانجو يوفر كافة الأنواع

وقال إبراهيم صالح إن فكرة مشتل المانجو جاء مع زيادة إقبال المزارعين في الإسماعيلية على شراء وتطعيم الأصناف الأجنبية في المزارع الخاصة بهم.

وتابع: «يمكن للأصناف الأجنبية طرح محصول وبكميات عالية خلال عامين، وهو ما يبحث عنه المزروع لتعويض الخسائر على مدار السنوات الماضية، لعدة أسباب، أبرزها التقلبات الجوية والعفن الهبابي الذي انتشر في 90% من المزارع».

وقال إبراهيم إن أفضل الأنواع التي يتم ترشيحها للمزارعين، هي «الكريمسون برايت»، والتي يتم تطعيمها بأشجار السكري الممتاز، إضافة إلى النعومي والكيت والكنت، لما لهما من إنتاج غزير سنوي مقارنة بباقي الأنواع.

الموسم المقبل أفضل

وتوقع إسلام صالح أن يكون موسم المانجو المقبل أفضل من العام الماضي، لعدم تعرض المزارع حتى الآن إلى تقلبات جوية على غرار العام الماضي.

وتابع: «موجة البرد والصقيع هذا العلم كانت أقل من العلم الماضي، وبعض المزراعين اتخذوا إجراءات احترازية للحد من سقوط الثمار في عمر التزهير، وهو ما يعرض المحصول لخسائر كبيرة».