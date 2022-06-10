هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. «فيديو»

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول زيارة القبر ومدى شعور الميت بأقاربه الذين يزورونه، وأجابت الدار على السؤال في فيديو بثته على قناتها بموقع يوتيوب، أكدت فيه أن زيارة القبور سنة عن رسول الله للتذكرة والعظة، وأنه لا ينبغي للعبد المؤمن أن ينقطع عن زيارة والده ووالدته ليدعو لهما بالرحمة والمغفرة.

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه

وحول الإجابة على سؤال «هل يشعر الميت بزيارة أقاربه له؟» رد عليه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفهية بدار الإفتاء، في فيديو قال فيه: «لا بنيغي للعبد أن ينقطع عن زيارة المقابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكر».

وواصل مدير إدارة الفتوى الشوفية بدار الإفتاء إجابته عن شعور الميت بزيارة أقاربه قائلا: «العبد إذا ما زار القبور تذكر أن هذه هي آخر رحلة الإنسان، التي يبدأ بعدها للقاء الله سبحانه وتعالى، والعبد لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أبيه أو أمه ولكن من آن لآخر يذهب إلى المقابر ويدعو لموتى المسلمين ويدعو لأقاربه».

سماع الأموات

وحول قضية سماع الأموات قال الشيخ عويضة إن الإمام الألوسي ألف رسالة في هذا عن مسألة سماع الأموات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه ما من مسلم يمر بقبر أخيه ويسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام.

وواصل قائلا: «إن الإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى في رسالة له تكلم عن مسألة زيارة القبور وذكر أثرا عن إمراة صالحة جاءت لولدها في المنام وقالت له يابني لا تنقطع عن زيارتي فإني أبشر بمجيئك لزيارتي وأنت على القنطرة».

واختتم عويضه إجابته عن شعور الميت زيارة أقاربه قائلا: «الإنسان لا ينبغي له أن ينقطع عن زيارة أقاربه، وليلعلم أنهم يحسون به فيسلم عليهم، ويردون عليه السلام كما بين الحبيب العدنان صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».