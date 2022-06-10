خبطتين في الراس توجع.. شقيق سمسم شهاب في العناية المركزة وإصابة زوجته بالسرطان

كشف الفنان سمسم شهاب عن تعرض أخيه إلى أزمة صحية ودخوله إلى العناية المركزة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى إصابة زوجته بمرض السرطان وبدء تلقيها العلاج، مطالبًا جمهوره بالدعاء لهما.

سمسم شهاب يكشف عن دخول أخيه العناية المركزة

وكتب سمسم شهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ترددت كثيرا قبل كتابة هذا البوست لأني لم اعتد على أن اتكلم عن حياتي الخاصة لكني أكتب لأني محتاج لدعوات الجميع، أخي الكبير الحاج رضا شهاب في العناية المركزة منذ أكثر من أسبوع وحالته غير مستقرة».

أما عن حالة زوجته وأم أولاده، أضاف «شهاب»: «زوجتي وأم أولادي وحبيبتي وشريكة عمري أصابها المرض اللعين، وبعد الفحص وتحديد كيفية العلاج ومدته تناولت الجرعة الأولى منذ ثلاث أيام وهي في حالة جسمانية صعبة جدا».

سمسم شهاب يطالب جمهوره بالدعاء لزوجته وشقيقه

كما طالب سمسم شهاب جمهوره بضرورة الدعاء له ولزوجته ولأخيه، فتابع: «أحتاج دعواتكم فأنا والله والله والله في قمة الألم، أخي وروحي وابن دمي، وزوجتي وحبيبتي وأم أولادي، ولكن الحمدلله الحمدلله الحمدلله، أحتاج أن تدعوا لهما بالله عليكم فقط دعواتكم لعل فيكم من هو أقرب إلى الله مني ليستجيب له المولى عز وجل، اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه يارب».

كما اختتم كلامه: «يارب الهمني الصبر وأرزقني السكينة وإشفيهم ولا تحرمني منهم يارب أنت أعلم بحالي يا عظيم يا كريم، أنت قادر على كل شيء».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور سمسم وحرصوا على الدعاء له بالصبر وأن يشفي أخيه وزوجته.