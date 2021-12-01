سمسم شهاب يهاجم مؤديي المهرجانات: تاريخ سيئ في جبين الفن المصري

حالة من الجدل أثارها الفنان الشعبي سمسم شهاب بسبب هجومه على مؤديي المهرجانات الغنائية، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تعليق لـ «شهاب» على صورة نشرها الفنان عمر كمال برفقة كلا من حمو بيكا وحسن شاكوش، بعد حفلهم الأخير في المماكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، وقال شهاب في تعليقه: «تاريخ سيئ في جبين الفن المصري».

سمسم شهاب يهاجم بيكا وشاكوش

ونشر الفنان عمر كمال صورة مع «بيكا» و«شاكوش» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، قائلا: «في حال أنك لم تر شيئا جميلا اليوم»، وكان من ضمن المعلقين على الصورة الفنان سمسم شهاب، «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في انتشاركم وتوغلكم بين الشباب.. أنتم تاريخ سيئ في جبين الفن المصري».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يهاجم فيها المطرب الشعبي مؤديي المهرجانات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك»، حيث أعلن دعمه لقرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بوقفهم، قائلا: «هما عملوا إيه غير الفلوس.. لكن احنا اسم واحترام وتاريخ وفن هيعيش بأمر الله، ركز جيدا ستجد أنهم مجرد حالة من الغوغاء والصخب، وليس فن أو طرب».

وقال «شهاب» في منشور عبر حسابه إن المجتمع المصري تأثر سلبا بتلك النوعية من الأغاني، موضحا: «أعتقد أن الأسلوب والأخلاق والتعامل تأثروا سلبا بنوعية الأغاني دي وكلامها السفيه وأسلوبها المقزز».

هجوم على عمر كمال بسبب «تمور وحليب»: «الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية»

وقدم عمر كمال مع حمو بيكا وحسن شاكوش حفلين ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، في المملكة العربية السعودية، وواجه «كمال» هجوما على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تغير كلمات أغنية «بنت الجيران» من «خمور وحشيش» إلى «تمور وحليب».

وقال كمال إن الكلمات الجديدة تناسب الأراضي السعودية الطاهرة، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب لدى البعض من الجمهور المصري، وانتقده عدد كبير من المتابعين: «الأراضي المصرية طاهرة زي السعودية ياعمر».