«البيئة» تنظم أنشطة توعوية بمحمية وادي دجلة وقصر البارون

في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2022، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، نظمت وزارة البيئة عددا من الأنشطة التوعوية، وذلك في إطار توحيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع المختلفة بالموضوعات البيئية المتنوعة؛ لاسيما قضية التغيرات المناخية، خاصة في هذا التوقيت الهام لمصر في ظل استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.

وفي هذا الصدد قامت الوزارة وبالتعاون مع كل من لجنة «الجغرافيا والبيئة» بالمجلس الأعلى للثقافة، وجمعية «بيئة بلا حدود» وبحضور طلاب كلية الزراعة جامعة الأزهر، بتنظيم احتفال بيوم البيئة العالمي بمحمية «وادي دجلة» بالمعادي، بهدف الاحتفال من داخل الطبيعية والحث على الحفاظ عليها وعلى مواردها.

تضمنت الاحتفالية تقديم شرح تفصيلي للمشاركين حول المحمية وتاريخها وأهميتها، وقضية تغير المناخ، وأيضا التأكيد على أهمية دور الشباب ومسؤولياتهم تجاه البيئة ومواردها والحفاظ عليها من أجل استدامتها لنا وللأجيال القادمة.

كما نظمت الوزارة احتفالية أخرى بقصر البارون بالتعاون مع نادي اليونسكو بناة المستقبل وأكاديمية «طفل عربي واع»، وذلك بمشاركة عدد من الأطفال من حي الأسمرات، وتضمنت الاحتفالية تنفيذ ندوة توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة والهدف من إطلاق يوم البيئة العالمي، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل فنية حول إعادة استخدام المخلفات وكيفية الاستفادة منها في عمل لوحات فنية من أجل الحفاظ على البيئة.