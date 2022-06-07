ورش عمل وفعاليات بالمتاحف المصرية.. تزامنا مع يوم البيئة العالمي

احتفل العالم خلال شهر يونيو من كل عام بيوم البيئة العالمي وهو اليوم الذي اختارته منظمة الأمم ‏المتحدة ليكون بمثابة احتفال عالمي للتوعية بالمخاطر التي تهدد البيئة وكوكب الأرض، وهذا العام كان الشعار أنها «أرض واحدة فقط»، وبهذه المناسبة نظم قطاع المتاحف عددًا من الفاعليات بعدد من المتاحف المصرية.

وقال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف لـ«الوطن»: «إذا عدنا بالذاكرة لسلوكيات الأجداد وتعاملهم مع البيئة نجد أن ما وصل له القدماء من تطور وازدهار في ‏حضارتهم ما هو إلا نتاج تعاملهم المتحضر مع الطبيعة فنجد استخدامهم لجميع مقوماتهم البيئية كان بشكل ‏متكافئ ومتوازن لضمان استمرارية الحياة في نظام بيئي متكامل»‎، وهو ما ظهر جليًا وواضحًا في الحضارة ‏المصرية القديمة بشكل خاص فما كانت هذه الحضارة إلا ثمار مقومات بيئية قام المصري القديم باستغلالها ‏بطريقة بسيطة وآمنه عادت بمنافع جمة على الإنسانية.

آثار الواحات والطبيعة المميزة

وتابع عثمان: «‏برز استخدام المصري القديم في الواحات لمقوماته البيئية التي وفرتها له طبيعة المناخ الصحراوي لمحافظة ‏الوادي الجديد، حيث كانت الواحات منذ القدم تزخر بالعديد من الأشجار النباتية، والتي تعتمد بالأساس على ‏نظام الري بالمياه الجوفية من خلال العيون والآبار وكانت أشجار النخيل من أهم أنواع الزراعات التي اعتمد ‏سكان الواحات منذ القدم عليها في حياتهم باستخدام جميع مكونات هذا النوع من الأشجار لتصنيع ‏مختلف الصناعات، مثل صناعة الخوص والسلال وأواني حفظ الأطعمة وغيرها»‎.

‎وبهذه المناسبة نظم متحف «جير اندرسون»، ورشة تعليمية لإعادة التدوير وورشة حكي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة قام بها فريق عمل متحف جاير أندرسون بمنطقة السيدة ‏زينب «شق التعبان»، سابقًا والتي تم إعادة بنائها ضمن خطة تطوير العشوائيات التي تحرص الدولة ‏عليها لضمان حياة كريمة.

حديقة نباتية نادرة بشق الثعبان

فيما سلط متحف آثار الإسماعيلية الضوء على حديقته المتحفية الفريدة ظلت التي على مدار سنوات عديدة مثار اهتمام وجذب الزوار والعاملين بالمتحف، وشهدت العديد من الأنشطة المتنوعة بها سواء ورش زراعة أو ورش فنية أو منتديات ثقافية وغيرها من الأنشطة المتنوعة.

ويتم تزويد حديقة المتحف دائمًا بشتلات جديدة ومتنوعة، وتنظيم الأحواض النباتية وتنسيقها بشكل متجدد لإضفاء طابع جديد وأفضل يجذب نظر الزوار عند زيارة المتحف.