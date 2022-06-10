«ديلي ميل»: ارتفاع الإصابات بالتهاب الكبد الغامض لـ650 حالة

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن 18 طفلًا بريطانيًا أصيبوا بمرض التهاب الكبد الغامض الذي تسبب في سلسلة من الحالات في جميع أنحاء العالم.

وأعلن مسؤولو الصحة عن تلك الحالات الجديدة، ليرتفع الإجمالي التراكمي في المملكة المتحدة إلى 240 حالة منذ اكتشاف الحالة الأولى في يناير، و650 حالة حول العالم.

إحصائيات المرضى في المملكة المتحدة

ومن بين المرضى المؤكدين، كان 170 في إنجلترا، و32 في أسكتلندا، و21 في أيرلندا الشمالية، و17 في ويلز، وهم في الغالب أطفال دون سن الخامسة، ولكن تم أيضًا أصيب عدد صغير من الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات.

وفقًا للصحيفة البريطانية، لا يزال العلماء لا يعرفون ما الذي يسبب مرض الكبد الذي يهدد الحياة، لكنهم يقولون إن الجاني الرئيسي هو سلالة من نزلات البرد، وتقول النظرية الرائدة إن أجهزة المناعة لدى الأطفال قد ضعفت بسبب الإغلاق وإغلاق المدارس أثناء الوباء.

650 طفلًا في أوروبا وأمريكا

وفقًا للصحيفة، تم رصد المضاعفات في نحو 650 طفلاً في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا.

ومات ما لا يقل عن عشرة صغار السن، واحتاج عشرات الأطفال إلى عمليات زرع كبد، ولكن لم يمت أي أطفال في المملكة المتحدة.

وقالت الدكتورة صوفيا مكي، مديرة الحوادث في وكالة الأمن الصحي البريطانية، عند إعلانها عن الحالات الجديدة: «لا يزال احتمال إصابة الأطفال بالتهاب الكبد منخفضًا للغاية».

ويساعد الحفاظ على تدابير النظافة العادية، بما في ذلك التأكد من غسل الأطفال بانتظام أيديهم بشكل صحيح، على الحد من انتشار العديد من الإصابات الشائعة، بما في ذلك الفيروس الغدي.