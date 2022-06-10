احتفالية كبرى بمحمية وادي دجلة تنظمها «بيئة بلا حدود» مع مشروع الطيور الحوامة

نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع الطيور الحوامة المهاجرة وجمعية بيئة بلا حدود احتفالية كبرى بمحمية وادي دجلة استمرارا لاحتفالات مصر بيوم البيئة العالمي، والذي يقام هذا العام تحت شعار احتفالية كبرى تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، مشروع الطيور الحوامة هو مشروع ممول من مرفق البيئة العالمية ومنفذ من جهاز شؤون البيئة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة و بيرد لايف انترناشونال.

الاحتفالية تهدف إلى عرض نماذج من المجهودات الوطنية

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاحتفالية تهدف إلى عرض نماذج من المجهودات الوطنية وأفكار طلاب المدارس التي تساهم في حماية البيئة والعيش في وئام مع الطبيعة وتحقيق مبادئ الاستدامة في حياتنا اليومية، وقد شارك في الاحتفالية ممثلون عن وزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة والمجلس الأعلى للثقافة وهيئة الطاقة الجديدة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وجامعة المنوفية والمنظمات الدولية ومجموعة من البنوك الداعمة للمشروعات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفالية تعد استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع لدعم العمل البيئي وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم في حماية البيئة بالتعاون الجهات المعنية.

«بيئة بلا حدود» إحدى منظمات المجتمع المدني

جدير بالذكر أن جمعية «بيئة بلا حدود» هي إحدى منظمات المجتمع المدني التي تهدف للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، والتي تسعى للمساهمة في الجهود الوطنية والعالمية للحفاظ على الطبيعة من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتنموية متنوعة في كل القطاعات والتي من شأنها حماية البيئة ورفع مستوى التعليم البيئي والتوعية البيئية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لصالح أجيالنا في الحاضر والمستقبل.