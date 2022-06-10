وزير الاتصالات ناعيا عمرو نصار: عرفته نقيا سمحا كريما يلتقيك باسما فرحا

نعى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق.

وقال طلعت عبر صفحته الرسيمة على «فيس بوك»: «الموت نقاء.. ببالغ الحزن وعميق التأثر، جاءني خبر رحيل الأخ والصديق المهندس عمرو نصار».

عرفته رجلا نقيا سمحا كريما.. يلتقيك مقبلا باسما ويحادثك فرحا مرحبا

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نعيه: «عرفته رجلا نقيا سمحا كريما.. يلتقيك مقبلا باسما ويحادثك فرحا مرحبا.. رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان».

مناصب تولاها نصار

وتوفى المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس، بعد مسيرة كبيرة من العطاء، وشغل «نصار» منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة «MCV» لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.

يحمل درجتان جامعيتان في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.