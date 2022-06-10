انطلاق مسيرة المثليين السنوية في تل أبيب بمشاركة الآلاف

انطلقت اليوم في إسرائيل المسيرة السنوية للمثليين في تل أبيب، والتي يشارك فيها الآلاف من الإسرائيليين، حيث تنطلق من شارع «روكاح» شمال تل أبيب، وقبل بدء الاحتفال بقليل، نشرت شرطة إسرائيل خريطة الحواجز المتوقعة اليوم في تل أبيب، مع توصية: «لا تدخل المدينة بسيارة خاصة إذا لم تكن مضطرًا لذلك»، وفقًا لما ذكره موقع «آي 24» الإسرائيلي.

العام الـ23 لمسيرة المثليين السنوية

ويقول الموقع الإسرائيلي، إن «هذا العام هو العام الـ23 الذي تنظم به الاحتفالات السنوية في تل أبيب والتي تعتبر أكثر ليبرالية».

مشاركة وزيرة المواصلات

وبحسب الموقع الإسرائيلي، تشارك في الاحتفال ميراف ميخائيلي وزيرة المواصلات التي وصلت إلى المكان وصرحت في خطابها قائلة: «لن نتنازل عن حرية الاختيار وحرية الحب في إسرائيل»، معربة عن سعادتها وفخرها.