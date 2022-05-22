«معاريف»: «تل أبيب» تنحني على ركبتيها أمام حماس

نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية مقالًا لمسؤول سابق في جاهز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك»، هاجم فيه السياسة الإسرائيلية تجاه حركة «حماس» في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه طوال 15 عامًا انحنت إسرائيل على ركبتيها أمام الحركة التي تسيطر على قطاع غزة ويبلغ عدد مقاتليها حوالي 20 ألف مقاتل.

وقال الكاتب، إن حرب إسرائيل على القطاع والتوتر بين الطرفين مستمرا منذ أعوام طويلة، منذ حكم السلطة الفلسطينية في القطاع، ومن بعدها فترة أطول منذ سيطرة حركة حماس على غزة في يونيو 2007.

إسرائيل تنحني على ركبتيها

وتساءل عن كيفية وصول إسرائيل إلى ذلك الوضع قائلًا: «نحن في وضع تنحني فيه إسرائيل على ركبتيها لمدة 15 عامًا في مواجهة حركة مُكونة من 20 ألف مقاتل»، مشيرًا إلى أنه في عام 2005 انفصلت إسرائيل عن قطاع غزة ولم يعد من الممكن الحديث بعد عن الاحتلال الإسرائيلي، وأنه على الرغم من ذلك فإن العمليات الفلسطينية لا تزال مستمرة من تهريب أسلحة عبر الحدود وتكديسها للقتال مستقبلًا ضد إسرائيل.

ولفت الكاتب إلى أن «الجيش الإسرائيلي» نفذ 9 عمليات حتى الآن ضد قطاع غزة، منها 5 في عهد حركة حماس، مشيرًَا إلى أن كل تلك العمليات أبقت حماس في السلطة دون وقوع أضرار للمنظمة.

السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة

وبشأن السياسة التي تستخدمها إسرائيل تجاه حماس، فقال الكاتب إنها تركز على الشخصيات التي تقود الحركة بدلًا من الأيديولوجيا، لافتًا إلى أن يحيى السنوار ومحمد ضيف ليسا المشكلة الرئيسية للحركة، ولكن الأيديولوجيا المتعلقة بنشاط المنظمة، فالقادة والمحاربون ينهضون ويسقطون، ولكن الأيديولوجيا تبقى فترة طويلة.