أحمد شقير جراح وهب حياته للعلم.. 42 عاما لم يحصل على جنيه واحد من مريض

عرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «الدكتور أحمد شقير جراح من طراز خاص.. حاصل على جوائز الدولة: 42 سنة من البيت للمستشفى الحكومي».

تصنيفه العالمي رقم 37

وقال الإعلامي أحمد فايق خلال التقرير: «إنك تكون الأول على جامعتك ودولتك وقارتك في تخصص صعب في تصنيف 2022 ده بيلخص تعب سنين كتير، شقى وبحث وعلم بس في النهاية النتيجة تفرح، لكن إنك كمان تكون ضمن التصنيف العالم رقم 37 وليك 304 أبحاث علمية منشورة في مجلات دولية مرموقة يبقى إحنا أمام ظاهرة جديدة واسمه جه أوان إن الشباب في مصر يحفظوه.. الدكتور أحمد شقير».

شقير لا يفحص مريضا مقابل فيزيتا

وواصل أحمد فايق: «ولو اتكلمنا عنه كإنسان فنجد أنه الطبيب الوحيد الذي لم يتقاض مليما من مريضه عمره ما امتلك عيادة ولا كشف على مريض مقابل فيزيتا، 42 سنة واهب نفسه في الطب كعلم وليس كمهنة، عمره كله من البيت للمستشفى الحكومي للمعمل».

حاصل على جائزة الاتحاد الأفريقي والنيل

وتابع أحمد فايق: «مينفعش نقول الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة المنصورة لازم نروح للي وراها اللي هو أكبر وأكتر، نقول مؤسس مركز التميز للجينوم، وأبحاث السرطان بمركز الكلى بالمنصورة، والحاصل على جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية وجائزة الاتحاد الأفريقي وجائزة النيل».