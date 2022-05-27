أحمد فايق: كنت بدرس وأشتغل عشان أصرف على نفسي.. وعرفت مصر من شباك أوتوبيس 908

أشاد الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، اليوم الجمعة، بالشاب محمد ماهر الذي يعمل على جرار زراعي بالمنصورة، وفي نفس الوقت يدرس بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر، قائلا: «حاجة عظيمة».

اشتغلت في صيانة المصاعد وتصنيع العطور

وحكى أحمد فايق تجربته الشخصية، قائلا: «أنا من أول الثانوية العامة كنت بشتغل وبعتمد على نفسي، اشتغلت في صيانة المصاعد وفي تصنيع العطور، عملت أي حاجة تجيبلي أي حاجة أقدر بيها أسند والدي».

وتابع: «والدي كان راجل موظف في الحكومة وكان محامي في شركة سينا للمنجنيز، وأمي كانت محاسبة في الهيئة القومية للبريد، والدي كان يتقاضى حوالي 300 جنيه شهريا، ودة كان أعلى مرتب حصل عليه في الوقت ده، وأمي كانت بتاخد حوالي 120 جنيه».

كنت باخد في الخبر الواحد 5 جنيه

وواصل: «كان لازم أدعم الأسرة دي وأشتغل، اشتغلت من بدري من أولى ثانوي، وفي أيام الإعدادية كنت بحاول أشتغل، ولما دخلت الجامعة وتخصصت في الإعلام اشتغلت في الصحافة وقعدت في جورنال اسمي ميتكتبش فيه، وباخد 5 جنيه في الخبر، وكنت أقعد أجمع الفلوس دي عشان أحاول أدعم والدي قدر الإمكان، مش أصرف عليه، لكن أكبر دعم إني أصرف على نفسي».

عرفت مصر من شباك الأتوبيس

واستكمل: «كل التعب والشقى والمجهود اللي بتبذلوه بيفرق معاكم جدا في كل تفصيلة في حكايتكم، وأتذكر لما كنت طالب في الإعدادية كنت بركب أتوبيس رقم 908 من دوران شبرا لحد آخر الهرم كل يوم الساعة 5 الصبح عشان أروح لحد مدرستي، عرفت مصر من شباك الأتوبيس».