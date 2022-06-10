الإسكان: لم تصلنا بلاغات عن ظهور قردة في مدينة الشيخ زايد

أكد مصدر مسؤول بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لوزارة الإسكان، أنه لم يتم رصد ظهور قرد بالمدينة ولم يتلق الجهاز أي بلاغات عن أي قرود، موضحا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مشددا على المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء السوشيال ميديا.

في حالة ظهور أي حالة يتم التعامل معها مباشرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور أي حالة يتم التعامل معها مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

الإبلاغ حال ظهور أي حيوانات غريبة

وشدد على المواطنين بضرورة التواصل مع الجهاز في حالة ظهور أي حيوانات غريبة بالمدينة، لافتا إلى أن الجهاز يتولى الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الأمر ومنظمة الرفق بالحيوان.