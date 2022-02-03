اليوم.. قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد لمدة 12 ساعة

أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد عن القيام بأعمال صيانة طارئة لخطوط المياه الرئيسية، والتي تستلزم قطع المياه عن المجاورتين الأولى والخامسة بالحي 16، و«الكرمة - بدر الدين»، ودار مصر ح 16، وذلك لأعمال الصيانة.

قطع المياه 12 ساعة عن الشيخ زايد

كتب جهاز مدينة الشيخ زايد، منشورا عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتنبيه المواطنين من سكان المنطقة، كي تتاح لهم الفرصة لتخزين المياه، للاستعمال لحين إعادة خدمة المياه مرة أخرى، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضح الجهاز، أن أعمال صيانة خطوط المياه الرئيسية بالمدينة، ستلزم نحو 12 ساعة، وعليه سيتم انقطاع الخدمة طوال هذه الفترة، وذلك بداية من الرابعة عصر اليوم الخميس، داعيا المواطنين من قاطني المناطق المذكورة، إلى تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، قبل ميعاد بدء الصيانة.

اهتمام حكومي بالشيخ زايد

وتعد مدينة الشيخ زايد، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتماما كبيرا، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة، فى كافة القطاعات «سكنية، صناعية، خدمية» وغيرها من المشروعات، إذ تم تنفيذ 5 آلاف و952 وحدة سكنية بالمراحل المختلفة بمشروع «JANAHA»، كما تم الانتهاء من المباني لـ 2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من المشروع، وتنفيذ 816 وحدة بالمرحلة الرابعة بالمشروع.

ويتم خلال هذه الفترة، الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي «القطاع الأول» بمتوسط نسبة إنجاز 95%، بالإضافة إلى طرح نحو 5 قطع أراضٍ بنشاط طبي، وقطعتين بنشاط عمراني متكامل، و4 قطع بنشاط تجاري.