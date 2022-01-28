تنفيذ المباني لـ1920 وحدة بمشروع «JANAA» في مدينة الشيخ زايد «صور»

تعد مدينة الشيخ زايد، واحدة من المدن الجديدة، التي توليها الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اهتمام كبير، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات المختلفة، فى كل القطاعات «سكنية، صناعية، خدمية» وغيرها من المشروعات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مشروعات «الإسكان» بمدينة الشيخ زايد، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، فى بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة الشيخ زايد

- تنفيذ 5952 بالمراحل المختلفة بمشروع الإسكان «JANAA».

- تم الانتهاء من المباني لـ2688 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع «JANAA».

- تنفيذ 816 وحدة بالمرحلة الرابعة بالمشروع.

- تنفيذ 528 وحدة بالمرحلة الخامسة بالمشروع بتوسعات المدينة.

- جار تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للعمارات.

- بلغ متوسط نسبة تنفيذ المشروع 85%.

- جار تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية والمرافق وتنسيق الموقع.

- الانتهاء من تنفيذ المباني لـ1920 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع «JANAA».

- جار تنفيذ أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للعمارات.

- بلغ متوسط نسبة التنفيذ الإجمالية لتلك المرحلة 77%.

- الانتهاء من تنفيذ مجمع الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه.

- إنشاء ملعبين ثلاثيين بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه بهدف دعم وتعزيز النشاط الرياضي بالمدينة.

- تنفيذ مبنى الحضانة بمدرسة النيل بالكامل واستلامها إدارياً وتشغيلها.

- الانتهاء من المبنى الإداري الجديد للجهاز لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

- الانتهاء من مشروع الممشى السياحي بمحور العبور، ويضم مولات تجارية ومبنى المطاعم وملاعب خماسية بالمنطقة الترفيهية بطريق محور العبور، بتكلفة 130 مليون جنيه.

- تم تنفيذ أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه، داخل مدينة الشيخ زايد.

- جارى تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بطول 5.3 كم وبتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه.

- الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطي المياه الرئيسيين المغذيين للمدينة قطري 1000مم و1400 مم بخطي صلب بدلاً من GRP.

- جار تنفيذ أعمال شبكات الطرق والمرافق (مياه - صرف - ري) لمشروع الإسكان «JANNA 2» بتوسعات المدينة بتكلُفة إجمالية 105 ملايين جنيه.

- جار الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي «القطاع الأول» بمتوسط نسبة إنجاز 95%.

- طرح 5 قطع أراضٍ بنشاط طبي، وقطعتين بنشاط عمراني متكامل، و4 قطع بنشاط تجاري.

- تنفيذ حملات تعقيم وتطهير علي كل المباني الخدمية والحكومية والمدارس ومراكز الشباب والمولات ومواقف النقل الجماعي.