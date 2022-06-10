«الهضبة» يشعل حفل زفاف خالد مجاهد والسفير البريطاني يهنئه.. وحضور كبار المسؤولين والشخصيات العامة

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل زفاف الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الصحة، على مي عبد السلام، ابنة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام، وحرص السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي على تهنئة العروسين على مسرح الحفل، وسط حضور عدد كبير من الوزراء، والمحافظين والمسؤولين ورجال الأعمال، والإعلاميين، والفنانين.

عمرو دياب وعدد من النجوم يحيون الحفل

وأحيا الحفل الفنانون عمرو دياب، وهيثم شاكر، ومحمود الليثي، وأنستازيا، في حضور عدد من المسؤولين والوزراء والمحافظين ومشاهير الفن، وكان أبرز الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، واللواء أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة زايد، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ورجل الأعمال ممدوح البارودي، والدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، والدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة، والسفيرة ميرفت التلاوي.

شخصيات عامة ووزراء ومسؤولون يحضرون حفل الزفاف

كما حضر الحفل المستشار محمد عبد الواحد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار هشام حمدي، وعدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة والقومية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بينهم الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والكاتب الصحفي علاء ثابت، والإعلاميون من بينهم تامر أمين، نشأت الديهي، عمرو عبد الحميد، لميس الحديدي، ومصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ومرتضى منصور، والنائب علاء عابد، بالإضافة للمحامي الدولي خالد أبو بكر، والنائب عمرو السنباطى، ورئيس مجلس إدارة نادي هليوبليس، والمستشار أمير رمزي رئيس محكمة جنايات القاهرة وشقيقه النائب إيهاب رمزي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عادل حافظ محافظ المنطقة الروتارية السابق، الدكتور شريف والي عضو نادى الروتاري.

ومن الفنانين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وإلهام شاهين، نبيلة عبيد، وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، محمد رمضان، سهير شلبي، نهال عنبر.