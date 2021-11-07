السفير البريطانى بالقاهرة: أتوقع زيارة 500 ألف سائح لمصر خلال الشتاء

قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، إن التعاون الوثيق بين بلاده ومصر في مجال السياحة، يشهد تطوراً مهماً بعد عودة الطيران لشرم الشيخ، مؤكداً أن السياحة البريطانية في مصر كانت قبل عشر سنوات تقترب من مليون سائح بريطاني سنوياً للأماكن التاريخية والشاطئية.

عدد السائحين البريطانيين في مصر قبل كورونا اقترب من نصف مليون

وأضاف «بايلي» في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» أنه قبل وباء كورونا وبعد فتح الطيران البريطاني لشرم الشيخ، كانت الأرقام تقترب من نصف مليون سائح، لكن للأسف مع تفشي الوباء توقفت حركة السياحة.

وتابع السفير: «مع إعادة الطيران قبل شهر من الآن ومع زيادة عدد الرحلات لمطار شرم الشيخ لمسنا تدفقاً لهؤلاء السائحين لمصر، ولمسنا تقدماً واستعادة للأرقام السابقة قبل الجائحة، ووصلنا الآن لمعدلات في المتوسط تصل لأكثر من 3 آلاف إلى 5 آلاف أسبوعياً يزورون مصر عبر أكثر من 45 رحلة أسبوعية».

وواصل: «أتوقع مع قراءات تدفق السائحين أسبوعياً خلال الشهر الماضى وأعدادهم تقترب من 500 ألف سائح بريطاني في مصر خلال موسم الشتاء القادم، السائح البريطاني يرغب في زيارة مصر حيث الأماكن التاريخية أو الشاطئية سواء في شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم»

هناك علاقة حميمة تربط بين البريطانيين وبين الشعب المصري

وتابع السفير قائلاً، «السائح البريطاني بيحب يجي مصر يستمتع بالشمس والدفء في موسم الشتاء، بالإضافة إلى أن السياح البريطانيين بيحبوا مصر لأن هناك علاقة حميمة تربط بينهم وبين الشعب المصري».

وأفاد بأنه بعد رفع مصر من القائمة الحمراء هناك تكثيف للرحلات اليومية، وخلال وجودها على القائمة كانت هناك على الأقل رحلتين إلى ثلاثة أسبوعياً عبر «British Airways»، والآن أصبحت يومية، مضيفا «الرحلات الخاصة British Airways، اللي بتيجي دلوقتي صحيح صغيرة، لكن فيه زيادة في عددها، وكل ما يجي سياح أكتر ستكون الطائرات أكبر».