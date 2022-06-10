أعلن موقع «العربية»، في خبر عاجل منذ قليل، نقلا عن مراسله، وقوع اشتباكات بين فصائل مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

الأمم المتحدة تدعو للهدوء وحماية المدنيين

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعت إلى الحفاظ على الهدوء وحماية المدنيين، وذلك بعد تردد أنباء عن وقوع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس.

مغادرة رئيس الوزراء

وفي ضوء التطور الأخير، أفاد مكتب رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بأنه غادر طرابلس بعد وقت قصير من وصوله إليها لتولي منصبه، وذلك بعد أن تسبب دخوله إلى العاصمة في اندلاع اشتباكات بين تشكيلات مسلحة مساندة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى مساندة لرئيس الوزراء الجديد فتحي باشاغا، وفقا لروسيا اليوم.