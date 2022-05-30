اشتعال المظاهرات في إيران.. وأسر قيادي «داعشي» في عملية عسكرية جنوب ليبيا

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثًا مهمة، أبرزها، الاشتباكات التي شهدتها مدينة «عبادان»، جنوب غرب إيران، فيما تمكن الجيش الوطني الليبي من أسر قيادي خطير في تنظيم «داعش»، الإرهابي.

ووقعت اشتباكات ومواجهات، بين الأمن ومتظاهرين في مدينة «عبادان» الواقعة بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، فيما أطلق مسلحون من المحتجين العرب في عبادان الأهيرة النارية في الهواء، فوقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وخرجت مظاهرات «عبادان»، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتجددت المظاهرات الغاضبة في عدة مدن إيرانية، مساء يوم الجمعة الماضي، على خلفية انهيار مبنى «متروبول»، ما أسفر عن مقتل نحو 19 شخصًا، فيما لا تزال عشرات الجثث تحت الأنقاض.

واستأنف المحتجون في الأحواز وعبادان مظاهراتهم، مرددين هتافات مناهضة للحكومة الإيرانية أثناء المسيرات، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

المتظاهرون يهتفون «الموت للديكتاتور»

واحتشد مئات عناصر الأمن وسط عبادان، وأغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى مكان المبنى المنهار، فيما هتف المتظاهرون: «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ورفع بعض المتظاهرين، شعار «اتركوا سوريا وفكّروا فينا»، في إشارة إلى تمويل الميليشيات هناك.

من جانبه، قال القائد العام لـ «الحرس الثوري الايراني»، اللواء حسين سلامي إن العقيد صياد خدائي تم اغتياله على يد إسرائيل بعد سنوات من التعقب، مؤكدا في لقائه بعائلة العقيد، أن «طهران» ستثأر له.

من جانبها، دعت باريس، طهران إلى الوقف الفوري لأعمالها المخالفة للقانون الدولي، وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية اختطاف إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج العربي.

ويوم الجمعة الماضي، قال «الحرس الثوري الإيراني»، إنه احتجز ناقلتي نفط يونانيتين انتهكتا أصول الملاحة به.

«الاتحاد الأوروبي»: قلقون بشأن احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج العربي

وفي وقت سابق، عبر «الاتحاد الأوروبي»، عن قلقه البالغ بشأن احتجاز إيران لسفينتين يونانيتين في مياه الخليج العربي، داعيا طهران إلى خفض التصعيد، وأكد «الاتحاد الأوروبي»، في بيان، أن حرية الملاحة وتدفق التجارة من المبادئ الأساسية التي يدعمها التكتل.

«أنقرة»: مقتل جنديين تركيين خلال عملية «مخلب القفل» العسكرية شمال العراق

وفي تركيا، أعلنت وزارة الدفاع، مقتل جنديين تركيين خلال عملية «مخلب القفل»، العسكرية شمال العراق، لترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ الثلاثاء الماضي إلى 8 جنود، فيما يجري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإماراتية «أبو ظبي»، هي الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما، تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.

وفي ليبيا، أعلن الجيش الوطني الليبي، انتهاء عملية عسكرية في منطقة القطرون جنوب البلاد، بتصفية عدد من الإرهابيين بعد تدمير 6 سيارات، وأسر قيادي خطير من تنظيم «داعش» الإرهابي يدعى «ناصر الطشاني»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الاخبارية.

من جانبه، التقي الرئيس الفرنسي، مساء أمس الأحد، أمير قطر تميم بن حمد، خلال زيارة إلى «باريس»، وبحث الجانبان، العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الرئيس الصيني: «بكين» ستكون دائما صديقا جيدا لدول المحيط الهادئ

وقال الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، إن «بكين» ستكون دائما صديقا جيدا لدول المحيط الهادئ، مضيفا في رسالة موجهة إلى المشاركين في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الصين ودول جزر المحيط الهادئ المنعقد في فيجي، إن حماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التنمية والازدهار مسؤولية مشتركة لجميع دول المنطقة.

وأضاف «بينج»، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلاده ودول جزر المحيط الهادئ تتطور في السنوات الأخيرة باستمرار، على أساس الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة.