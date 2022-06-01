كتاب كوري شمالي: نطور برامجنا الدفاعية حتى لا نواجه مصير ليبيا

كشفت كوريا الشمالية عن سبب إجرائها مزيدا من التجارب الصاروخية، معتبرة أنها تعلمت الدرس من الدول التي استدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن ردعها العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، ما جاء في كتاب نشرته دار «بيونغ يانغ»، للنشر على موقع «أوريمينجوك كيري»، وهو موقع دعائي تابع لـ كوريا الشمالية يغطي الإنجازات العسكرية والدبلوماسية لزعيمها «كيم جونج أون»، طوال العقد الماضي، أن العاصمة الشمالية سعت منذ فترة طويلة لتبرير تطوير برنامجها النووي على أنه يهدف إلى الدفاع عن النفس.

أسلوب الغزو الأمريكي يجبر الدول على التخلي عن قدراتها العسكرية

وكشف الكتاب عن أسلوب الغزو الأمريكي الذي يستهدف إجبار دولة ما على التخلي عن قدراتها الدفاعية الذاتية، مؤكدًا أن الشمال تعلم دروسه من دول أخرى، بما في ذلك التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، والذي لم يترك لها خيارًا سوى اللجوء إلى ردع الحرب.

إشادة باستراتيجية رئيس كوريا الشمالية في الدفاع عن سيادة وحقوق بلاده

ثم عرض الكتاب إنجازات الرئيس «كيم جونج أون»، في اجتماعات القمة مع الصين وروسيا والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وأشاد الكتاب برئيس بيونغ يانغ الحالي وعدم تنازله ولو خطوة واحدة عن حماية سيادة وحقوق بلاده في قمة «هانوي»، في عام 2019، حيث انتهى الاجتماع مع الرئيس السابق دونالد ترامب دون أي اتفاق، على حسب زعمهم، مؤكدا أن تطوير البرامج الصاروخية من صميم استراتيجية الدفاع والردع التي اتبعتها الدول حفاظا على أمنها القومي، من منطلق تجارب دولية سابقة.