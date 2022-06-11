هل سرق «قرد الشيخ زايد» شقق الأهالي؟.. القصة الكاملة لساعات الذعر

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار أنباء عبر صفحات منطقة الشيخ زايد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفيد بوجود قرد من فصيلة «النسانيس»، هارب يتنقل بين عمنارات منطقة المستثمر الصغير بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة القاهرة، والمفاجأة أن تلك المنشورات أكدت أنه يسرق الشقق السكنية.

وجاء في هذه المنشورات، أن النسناس يمكنه فتح النوافذ من خلال تسلقه على مواسير الصرف الصحي، ليسرق الأشياء الثمينة وخفيفة الوزن، وهو ما خلق حالة من الذعر لدى السكان، وطالبوا بإيجاد حل لتلك القصة، ولكن بعد ساعات من تداولها، تأكد أن ما يثار عبر السوشيال ميديا غير صحيح، وأن النسناس مسالم للغاية، لذا تواصل «الوطن» مع بعض السكان هناك للوقوف على حقيقة الأمر.

لا يوجد بلاغات سرقة

ونفى مصدر أمني ما تم تداوله حول سرقة قرد من فصيلة النسناس لشقق عمارات المستثمر الصغير بمنطقة الشيخ زايد في محافظة القاهرة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد انتشار تلك الأبناء عبر صفحات منطقة الشيخ زايد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد أن المنشورات المتداولة والتي زعمت وجود قرد يسرق الشقق السكنية في الشيخ زايد، ليست صحيحة ومجرد شائعات، وحتى الآن لم يرد أي بلاغات للشرطة حول هذه القصة، وفي حال ورود أي بلاغ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

سكان الشيخ زايد عن «النسناس الحرامي»: ما سرقش حاجة

وقال محمد حمدي، أحد سكان الشيخ زايد، إنه رأى النسناس يتجول في إحدى الحدائق وبين عمارات المستمثر الصغير، ولكن بمجرد ما يقترب أحدًا منه، يصعد فورًا فوق الشجر الكثيف، ما يجعل الإمساك به صعبًا للغاية.

وأضاف «حمدي» أن ما يثار حول سرقة النسناس لأشياء من المنازل، غير صحيح، فهو يتجول فقط بين الأشجاء والمنازل، لكن مجرد وجوده في الشارع يسبب قلقًا لسكان المنطقة لأنه حيوان لا يٌأمن مكره ويتحرك في كل مكان.

ملكيته تعود لسيدة.. ومخاوف على الأطفال منه

كما تحدث محمد سيد أحد سكان عمارات المستثمر الصصغير، حول أزمة النسناس قائلًا، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عار تماما من الصحة، ويجب على من نشر تلك الشائعة أن يحاسب قانونًا، لأنها تسببت في ذعر للكثيرين بالمنطقة على ممتلكاتهم.

وأكد أن هناك تخوف من السكان على أطفالهم من النزول للشوارع وحدهم، في ظل وجود نسناس يمكن أن يأذيهم، موضحًا أنه يعود ملكيته لسيدة كانت تربيه، قبل أن يهرب منها، وهي حاليًا تبحث عنه.