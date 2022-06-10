ضبط 5 طلاب بالشرقية لإلقاء حجارة على نقل أوراق الإجابات.. «الامتحان صعب»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا إلقاء أحد الأشخاص حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يونيو الجاري تبلغ لمركز شرطة «أولاد صقر» بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية، لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الامتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، ما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة، وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه، فألقى أحدهم قطعة حجرية على الزجاج ما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

ضبط شخص يروج لتوفير تأشيرات الحج والعمرة

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يروج من خلاله لتوفير تأشيرات (الحج والعمرة) مقابل مبالغ مالية، إذ بلغت الوقائع المرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (6) وقائع بإجمالي مبالغ مالية بلغت (أكثر من 400 ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول) وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إدارته الحساب المشار إليه وكذا عدد 10 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه تلك الوقائع بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية.

ضبط شخص بتهمة النصب والاحتيال عبر موقع فيس بوك

ومن ناحية أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، ومنحهم قروض دون فوائد وذلك من خلال نشر إعلانات عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومدون بها رقم هاتف محدد للتواصل معه، وذلك مقابل إرسال مبالغ مالية له عن طريق حوالات بريدية على الرقم الخاص به لإنهاء إجراءات السفر أو منح القروض بدون فوائد.

بالفحص تبين قيام المذكور بالنصب على 12 شخصا وتلقيه منهم مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية مقابل تسفيرهم للخارج أو منحهم قروض بدون فوائد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على أحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة رقم الهاتف الواردة بالإعلان المشار إليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه وقائع النصب على النحو المشار إليه والهاتف المحمول المضبوط بحوزته لاستخدامه في التواصل مع المجنى عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.