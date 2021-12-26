ظهور قرد في الغربية يثير الذعر.. والأهالي: «مشاغب وبيتنطط على الأسطح»

فوجئ أهالي قرية كفور بلشاي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بوجود قرد يقفز بين أسطح المنازل، وهو ما أثار الذعر والرعب بين أهالي القرية خاصة وأنه مشهد لم يشاهدونه من قبل، وطالب الأهالي المسؤولين بسرعة التدخل وضبط القرد خاصة وأنهم سعوا كثيرا في القبض عليه ولكن دون جدوى.

قرد دون صاحب

قال إبراهيم هشام، من أهالي القرية، لـ«لوطن» إنهم فوجئوا اليوم بوجود قرد صغير في شوارع القرية، ليس له صاحب يتنقل بين أسطح المنازل، والأراضي الزراعية وهو ما أثار دهشة أهالي القرية حيث أنه مشهد لم يحدث في القرية من قبل.

وأوضح أن القرد متواجد في القرية منذ 3 أيام وهو من فصيلة «النسناس»، ويقفز بين بلكونات وأسطح المنازل، وحاول عدد من أهالي القرية مطاردته والإمساك به ولكن كلها محاولات باءت بالفشل، وعدم القدرة من السيطرة عليه.

وأكد سالم جلال، من أهالي القرية، أن أهالي القرية حرصوا على توفير الطعام إلى القرد من موز وذرة، في محاولة إلى الأمساك به، ولكن تمكن من الهرب منهم، في الأراضي الزراعية، والغريب في الأمر أن الكل يعتقد أن القرد بعد هروبه وسط الأراضي الزراعية لن يعود مرة أخرى، غير أن أهالي القرية يفاجئون بعودته مرة أخرى وظهوره في شوارع القرية مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

القرد المشاغب

وأكد الأهالي أن أصبح الأمر السائد في القرية هو واقعة القرد، ومطاردته في شوارع القرية، وأصبح يطلق عليه «القرد المشاغب»، وطالب أهالي قرية كفور بلشاي، مديرية الطب البيطرى بالغربية سرعة التدخل والعمل على الإمساك بالقرد، من أجل معرفة سبب تواجده في القرية لليوم الثالث على التوالي.