جولة لـ«صباح الخير يا مصر» في دير الأنبا سمعان بالمقطم (فيديو)

أجرت لمياء حمدين مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، جولة في دير الأنبا سمعان بالمقطم الموجود في قلب القاهرة الفاطمية، حيث جرى حفره كأنه قطعة من الجبل منذ مئات السنوات.

استعراض الآراء بشأن دير الأنبا سمعان

استعرضت مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر» رأيهم حول الدير، وقالت الطفلة كارمن: «جيت النهارة عشان بابا كافئني أنا وأختي عشان إحنا بنسمع الكلام»، فيما قالت طفلة أخرى: «عرفت إن في دير مرحتهوش قبل كده، كنت عاوزة أشوفه، وأروح مغامرة جديدة وعاوزة اكتشف مكان جديد وأشوف الحاجات بتاعة زمان».

وأشارت طفلة ثالثة، إلى أنها تحب متابعة فقرة «بيقولوا إيه؟»، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، التي تستعرض أراء الأطفال في المناطق الأثرية أثناء زيارتهم لها.

دير الأنبا سمعان خراز بالمقطم يشمل 6 كنائس أرثوذكسية

ودير الأنبا سمعان خراز بالمقطم هو كنيسة قبطية مصرية محفورة داخل جبل المقطم بالقاهرة، تشمل ست كنائس أرثوذكسية وهي كنيسة الأنبا شنودة، كنيسة الأنبا برام بن زرع سرياني، كنيسة الملاك وماري وحنا، كنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، كنيسة مارى مرقص، كاتدرائية العذراء والقديس سمعان، وتعتبر أكبر كنيسة في مصر فهي تستوعب 20 ألف شخص.