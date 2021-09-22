«صباح الخير يامصر» ينعى المشير طنطاوي: قائد عظيم شديد الوطنية

نعت الإعلامية جومانا ماهر، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بكلمات مؤثرة، قائلة: «مصر طول عمرها محروسة، لأن ربنا سخر لها في عز الأزمات ناس ورجال مخلصين، يمكنهم تجاوز أي مؤامرات أو تحديات، وأعتقد أنّ المشير محمد حسين طنطاوي، أحد أهم القادة الذين سيتوقف عندهم التاريخ».

المشير طنطاوي كان شريف ومخلص وأمين

وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، خلال تقديمها حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «صباح الخير يا مصر»،«المشير طنطاوي كان شريفا ومخلصا وأمينا، لذلك نعاه المصريون أمس بكلمات مؤثرة، فقد كان شخصية مقاتلة وشديدة الوطنية والاعتزاز بمصر، وكان لديه رؤية استشراف للمستقبل، وكان قائدا وطنيا عظيما وصاحب دور تاريخي لا أحد يستطيع نسيانه في إنقاذ مصر».

بعد أحداث يناير 2011، استطاع بحكمته أن يعبر بالدولة المصرية إلى بر الأمان

وتابعت مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»: «بعد أحداث يناير 2011، استطاع بحكمته أن يعبر بالدولة المصرية لبر الأمان وتجاوز كل المؤامرات ضد الدولة المصرية، والحقيقة أنّ عقيدة القوات المسلحة وشرفها وحكمة المشير طنطاوي كانت أكبر من أي مؤامرة، لذلك فالمشير طنطاوي هو رجل المواقف والأوقات العصيبة في تاريخ الوطن».

ونعى الإعلامي حسام حداد، المشير طنطاوي قائلا: «مش كل القادة العسكريين في الدول بيتعملهم جنازة عسكرية مهيبة يحضرها رئيس الجمهورية، ويكون عليها كل هذا التسليط والاهتمام من الإعلام والشعب عموما، الجميع تابع أمس مدى اهتمام المصريين وغير المصريين مثل وكالات الأنباء العالمية بخبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، حيث تحدثت كثيرا عن دوره في بناء الجيش المصري مؤخرا والحروب التي خاضها، وكان له دور في العديد من المواقف التي كانت مصر بحاجة إلى رجال القوات المسلحة».