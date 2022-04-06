مذيعا «صباح الخير يامصر»: الدراما الوطنية تشكل وعي جيل كامل

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية إن المسلسلات الوطنية أحدثت حالة رائعة في شهر رمضان طوال السنوات الماضية، موضحةً: «حسينا إننا رجعنا لرمضان في فرتة الثمانينيات، لما كانت مصر والدول العربية كلها بتستسنى كل مشهد وحوار وجملة بتتقال في مسلسلات، مثل رأفت الهجان».

منة الشرقاوي: الكل حريص على متابعة المسلسلات الوطنية

وأضافت مذيعة برنامج «صباح الخير يامصر» خلال تقديم حلقة اليوم، «الحالة دي بقينا شايفينها بين الناس وموجودة في البيوت المصرية زي زمان، والكل حريص على متابعة المسلسلات الوطنية التي أصبحت جزءً أساسيا من الدراما الوطنية».

أحمد عبدالصمد: أصبح لدينا أعمال تشكل وعي جيل بالكامل

وقال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مذيع برنامج «صباح الخير يامصر»: «أصبح لدينا أعمال تشكل وعي جيل بالكامل، جيل لم يعش التفاصيل الخاصة بهذه الفترة، لكن أصبح لدينا عُمر درامي متكامل يحترم عقل المشاهد، وفي نفس الوقت، فإن هذه الحالة تعكس أن صناع الأعمال الدرامية الوطنية استطاعوا إعادة الريادة والجماهيرية لنوع جديد من المسلسلات افتقدناه لسنوات كثيرة».

المسلسلات الوطنية عامل أساسي في تشكيل وعي الأجيال

وأكد مذيع برنامج «صباح الخير يامصر» على أن المسلسلات الوطنية أصبحت عاملا أساسيا ومهما جدا في تشكيل وعي قطاع كبير جدا من المشاهدين وبخاصة الأجيال الجديدة، لأن هذه المرحلة فيها أحداث وتفاصيل نعرفها كلنا لأول مرة، لكن يظل الرهان على أن المعركة الحالية هي معركة تشكيل الوعي.