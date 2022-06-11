حمادة هلال لأحمد مكي: عاوز أعمل معاك «ديو»

استعان الفنان أحمد مكي فى الجزء السادس من مسلسله الكبير أوي، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بإيفيه عن مسلسل المداح لحمادة هلال ضمن الأحداث.

وعلق الفنان حماده هلال فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider بالعربي، قائلا: «شايف إن دا نجاح كبير، وشايف أن دي لفتة حلوة من واحد من أنجح مسلسلات رمضان، وأنا من جمهور الكبير أوي».

حمادة هلال: احترام متبادل بين الفنانين رغم المنافسة

وتابع حماده هلال أن كل فريق عمل مسلسل الكبير أوي هم أصدقاء له، ما يدل على الاحترام المتبادل بين الفناين رغم المنافسة، وبالفعل كان هناك حرص خلال الموسم الرمضاني على التفاعل معهم وتوجيه الشكر لهم.

أما عن إمكانية تقديم هلال لديو غنائي مع أحمد مكي قال «دا أنا أتمنى اشتغل مع مكي لأنه بيكتب كلام حلو أوي، ومؤلف شاطر كمان، وعنده حرفة اللحن والكلام أه هو بيغني راب بس عادي الميكسات بقيت سهلة».

حمادة هلال يناشد أحمد مكي

وناشد حمادة أحمد مكي تقديم ديو غنائي مشترك بينهما حيث قائلا «أنا يا مكي من هنا بقولك أنا عاوز أعمل معاك ديو».

يذكر أن مسلسل الكبير أوي 6 شارك في بطولته أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد وليلي عز العرب وهشام إسماعيل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفي صقر، وإخراج أحمد الجندي.

أما مسلسل المداح يشارك في بطولته حمادة هلال وهبة مجدى وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.