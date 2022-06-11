«الصحة» توضح 3 أعراض لفرط الحركة عند الأطفال.. بينها السلوكيات المندفعة

استعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الإصابة بفرط الحركة لدى الأطفال، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، هناك 3 علامات تدل على إصابة الطفل بفرط حركة وهي: الحركة الزائدة والكلام بكثرة والسلوكيات المندفعة.

ونصحت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بضرورة الذهاب إلى الطبيب مباشرة فور ملاحظة هذه السلوكيات على الطفل لتجنب المضاعفات، وكشفت وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن لاستشارة الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية وهو 16328.

المنصة الإلكترونية للصحة النفسية

وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين لزيارة خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية والتي تم إطلاقها في 16 مارس 2022، مؤكدة أن المنصة تهدف الى تقديم الرعاية الصحية والاستشارات النفسية مجانا للمواطنين، لجميع الفئات العمرية المختلفة للمصريين وغير المصريين.

الإناث أكثر إقبالا على الاستشارات النفسية

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن الإناث أكثر المستخدمين لمنصة الصحة النفسية، حيث وصلت نسبة الإناث 59%، مشيرا إلى أن المنصة الإلكترونية هي ثمار تعاون بين الأمانة العامة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا.

وأشارت أن المنصة الإلكترونية يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، داعية المواطنين الى الإستفادة القصوي منها.

وقالت وزارة الصحة أن السلامة النفسية تمكن الإنسان من إدراك امكانيته، بل والتعامل مع الضغوط الحياة والطبيعة والعمل بشكل جيد وواعي، يأتى ذلك فى اطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس للنهضو بالصحة العامة.