«الصحة» تنفذ 3 قوافل مجانية في طب الأسنان.. قدّمت خدماتها لـ467 مواطنا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ467 مواطنا من خلال 3 قوافل، تم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، خلال شهر مايو الماضي.

قوافل علاجية لطب الأسنان

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدّمت الندوات خدماتها التوعوية لـ570 مواطنا.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، وضع خطة لتنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة في المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.

وأوضح حسن، أنّه جرى عقد 6 دورات تدريبية، مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، ومنها علاج الأسنان التجميلي، والاستعاضة السنية الثابتة والقشور التجميلية، وذلك خلال الشهر الماضي، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.

دورة تدريبية لـ40 طبيب أسنان

ولفت إلى عقد دورة تدريبية لـ40 طبيب أسنان بمحافظة البحر الأحمر، فضلا عن المرور على مستشفى الغردقة العام، ومركز صحة الأم والطفل، للاطمئنان على توافر المستلزمات وجودة الخدمة المقدمة للمواطن المصري من أهالي البحر الأحمر.