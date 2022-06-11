القليوبية: تنفيذ 3931 من مشروعات مبادرة «مشروعك» بتكلفة 673 مليون جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بلغت 3931 مشروع بإجمالي تكلفة 673 مليون جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة .

شبين القناطر في المركز الأول

وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول، وبلغ حجم المشروعات المنفذة به 911 مشروعا بقيمة تمويل 170 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة بنها، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1029 مشروع بتمويل بلغ 164 مليون جنيه .

تسهيل إجراءات القروض

ووجه محافظ القليوبية في بيان له القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له «حياة كريمة» وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل بالقليوبية.

في سياق آخر أعلن محافظ القليوبية أن صوامع وشون وهناجر المحافظة استقبلت 152 ألف طن من الأقماح حتى اليوم، منها 61 ألف طن من داخل المحافظة و105 طن من خارج المحافظة موجهاً بالتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح في هذا الموسم الاستثنائي، مشيدا بما حققته القليوبية هذا العام حيث تخطت النسبة المستهدفة من عملية التوريد وهي 90 ألف طن