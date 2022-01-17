محافظ القليوبية: «مشروعك» موّل 3756 مشروعا بـ631 مليون جنيه حتى الآن

كشف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عن أنّ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بلغت 631 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن، لتمويل 3756 مشروعا استثماريا متنوعا في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، حيث ساهمت المشروعات في توفير العديد من فرص العمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك في تصريحات محافظ القليوبية على هامش زيارة فروع مشروعك بحي غرب شبرا الخيمة، وحي شرق شبرا الخيمة والخصوص، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء ومنح القروض الميسرة للمشروعات المختلفة بهدف تشغيل الشباب والحد من البطالة.

«مشروعك» يواجه البطالة

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى العاملين وحثّهم على سرعة إنجاز عدد أكبر من مشروعات الشباب للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، ووجّه بتذليل العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، والالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع، ممثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري، فضلا عن إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة «مشروعك»، وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

الهجان يتفقد مشروعات القليوبية

في سياق آخر، تابع محافظ القليوبية أعمال الكشط لطبقة الأسفلت القديمة بشارع الخدمة الاجتماعية تمهيدا لرصفه، وأعمال طبقة السن بشارع الأمل بمدينة بنها بطول 1 كم بتكلفة 6 ملايين جنيه والذي يشرف على تنفيذه مديرية الطرق بالقليوبية، مشددا على الشركة المنفذة بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

واستكمل الهجان الجولة، بتفقد أعمال رصف محور الخصوص والذي يتم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو، بدءا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح في الخصوص أسفل الطريق الدائري، والذي بدأ إنشاءه بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروع بالمواصفات القياسية المطلوبة، لأهمية الشارع وحيويته في المدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما وجّه رئيس المدينة بتذليل العقبات والتواجد ميدانيا بشكل مستمر للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له.

وتفقد المحافظ أيضا محور الفريق العصار وكورنيش ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وشوارع مدينة الخصوص، وشدد على أعمال النظافة والاستمرار في رفع التراكمات أولا بأول، سواء من الشوارع أو من المحطات الوسيطة بالقطاوي والخصوص، وتفعيل وحدات المتابعة لرصد أي مخالفات، وإلزام المواطنين بالاشتراك مع متعهدي جمع القمامة لمنع ظاهرة إلقاء القمامة بالشوارع وظاهرة النباشين.

واختتم الهجان الجولة بمتابعة الحملة المكبرة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في مدينة الخانكة منذ الأسبوع الماضي، لرفع التراكمات والتي أسفرت حتى الآن عن رفع 60 ألف طن من التراكمات.