هنري بركات.. رحلة فنية طويلة لمبدع السينما المصرية (فيديو)

عرف عنه أنّه مخرج غزير الإنتاج، رائد من رواد السينما المصرية، عُرف بصائد اللآلئ، موهبة فنية لن تتكرر، اختيرت أعماله ضمن الأفضل في تاريخ السينما المصرية، هو المبدع هنري بركات، الذي وُلد في القاهرة عام 1914م وفي القاهرة نفسها تلقى دراسته الثانوية والجامعية.

حصل المخرج هنري بركات على ليسانس الحقوق وبعدها سافر إلى باريس ليدرس الإخراج السينمائي على أصوله، وعاد إلى مصر وبدأ رحلته الفنية الطويلة بعد أن تخرج من كلية الفنون الفرنسية بالمنيرة عام 1935م.

اختيرت أعماله ضمن الأفضل في تاريخ السينما المصرية

جاء ذلك وفق ما عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، في تقرير تلفزيوني بعنوان «هنري بركات.. مبدع السينما المصرية».

موهبة تتخطى الإخراج

وبدأ هنري بركات حياته الفنية مساعد مخرج واكتشفته وتحمست له وقدمته الفنانة والمنتجة آسيا داغر، إذ كانت كانت تبحث عن مخرج يخرج لها فيلم الشريد عام 1942م، ومنذ بداياته لم يقتصر اهتمامه على الإخراج فقط، بل تنبه مبكرًا إلى عنصر المونتاج وانعكس ذلك على عمله كمخرج.

وقدم هنري بركات خلال مشواره، عددًا هائلًا من الأفلام التي تركت بصمة وعلامات فارقة في تاريخ السينما المصرية كفيلم دعاء الكروان والخيط الرفيع والحرام وليلة القبض على فاطمة وأفواه وأرانب، ورشح عام 1959 لمهرجان برلين الذهبي بفيلمين دفعة واحدة هما حسن ونعيمة ودعاء الكروان.