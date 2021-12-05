«إنهم يحملون الموت» يفوز بجائزة هنري بركات بمهرجان القاهرة

في ختام فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم «إنهم يحملون الموت» يفوز بجائزة هنري بركات ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن فوز خوسيه أنجل أليون، بجائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني، عن تصوير فيلم «إنهم يحملون الموت – They Carry Death»، الذي شارك ضمن منافسات المسابقة الدولية، وذلك خلال حفل ختام الدورة الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم مدته 75 دقيقة

الفيلم الروائي «إنهم يحملون الموت – They Carry Death» عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو، وإنتاج إسبانيا وكولومبيا، ومدته 75 دقيقة.

أما أحداثه فتدور خلال عام 1429، حيث أنه من بين طاقم القبطان كريستوفر كولومبوس، يسافر ثلاثة رجال كان من المفترض أن يكونوا قد ماتوا حاليا، إذ أنهم تمكنوا من تجنب مصيرهم من خلال المشاركة في رحلة غير مؤكدة. في هذه الأثناء، تحاول امرأة إنقاذ أختها المحتضرة بإحضارها إلى معالج. كلتا الرحلتين تحاولان خداع الموت.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة الدولية ترأسها المخرج الصربي البارز إمير كوستوريتسا، وشارك في عضويتها المخرج الهندي تشايتانيا تاماهاني، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والممثلة الأمريكية ماريسا بيرنسون، والممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الفرنسية نورا آرنزدر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينرفيني.

تمنح لجنة تحكيم المسابقة الدولية العروض الفائزة 7 جوائز هي: «الهرم الذهبي لأحسن فيلم ويمنح للمنتج، الهرم الفضي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة وتمنح للمخرج، الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، جائزة أحسن ممثل، جائزة أحسن ممثلة، جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني».

يشار إلى أن الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي اختتمت فعالياتها مساء اليوم الأحد، شهدت عرض أكثر من 100 فيلما، من 63 دولة، من بينها 27 فيلما ضمن العروض العالمية الأولى، و7 أفلام ضمن العروض الدولية، و48 عرضا لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و14 عرضا أول في الدول العربية وشمال أفريقيا، و9 عروض جالا «السجادة الحمراء».

كما شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة الكبيرة نيللي، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتكريم النجم كريم عبد العزيز، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرته المهنية.

فيما تم عقد العديد من الندوات والحلقات النقاشية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، من بينها ندوات المكرمين.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).