في ذكرى وفاة هنري بركات.. طارق الشناوي يوضح أسباب قبوله أفلاما دون المستوى

تحل اليوم ذكرى وفاة علّامة من أعلام الإخراج بعالم السينما المصرية، فهو من أكثر المخرجين للأفلام السينمائية، إذ تخطت أعماله الفنية أكثر من مائة فيلم، إنه المخرج الكبير هنري بركات، الذي وافته المنية في 23 فبراير 1997، فهو من أصل لبناني، لكنه ولد بحي شبرا في القاهرة.

حصل على ليسانس الحقوق، ثم سافر للعاصمة الفرنسية باريس، من أجل دراسة الإخراج السينمائي، ليبدأ مشواره ورحلته الفنية، فور عودته إلى مصر في عام 1935، ليبدأ حياته العملية كمساعد مخرج، بداياته الفنية لم تكن تقتصر على الإخراج فقط، بل إنه كان متعلقا بالمونتاج، وذلك كان واضحا على أغلب أعماله وهو مخرج.

وفي ذكرى رحيل شيخ المخرجين هنري بركات، قال الناقد الفني طارق الشناوي، في برنامج صباحك مصري المذاع على فضائية « MBC مصر»، إنه في إحدى المرات، التقى به في نادٍ، وقاله له شيئا لن ينساه، فعلى الرغم من أنه من عائلة ليست ريفية، إلا أنه سخر أغلب أعماله السينمائية، لمحاكاة معيشة الفلاح المصري البسيط، «اشترى بيت في الأرياف عشان يحاكي الفلاحين، ويبقى قريب منهم».

ابتعاد هنري بركات عن العمل فترات كبيرة

أشار الناقد الفني إلى أن بركات في أواخر فتراته، كان يقبل أفلاما ليست من مستواه، ليسأله الناقد الفني، لماذا تقبل بتلك النوعية من الأفلام؟ ليرد عليه بركات، بأنه مر بفترة كبيرة لم يخرج أي أعمال فنية، فحرص بديع خيري أحد أساطير الإبداع في مصر، على الاتصال عليه، وسأله، «أنت ليه مبتخرجش شغل من فترة؟ فرد عليه هنري بركات وقاله مانا مش لاقي دعاء الكروان عشان أخرجه، فرد عليه خيري، بأنه مش علطول هيلاقي الخيط الرفيع ولا الحرام ولا دعاء الكروان».

حكمة بديع خيري لهنري بركات

أضاف الشناوي، أن بديع خيري قدم نصيحة لهنري بركات، لابتعاده عن الأعمال الفنية لفترة، بأن هناك إبداعا يستدعى نزول الاستوديو، «نبقى لابسين فيه الببيون وآخر شياكة»، وأن هناك نوعا آخر «نلبس له العفريتة اللي بيلبسوها الصنايعية، وتنزل تحت العربية، وتظبط شغلك»، فمن هنا أخذ المخرج الكبير هنري بركات الحكمة من بديع خيري.