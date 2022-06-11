السيسي: تيسير رحلات الطيران بين مطاري القاهرة وصنعاء للتخفيف عن اليمنيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرار تيسير رحلات الطيران المباشرة بين مطاري القاهرة وصنعاء، جاء استجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة، مشيرًا إلى انطلاق أول رحلة بالفعل في الأول من شهر يونيو الجاري.

مصر لن تدخر وسعاً في مساعدة اليمن الشقيق

وأشار الرئيس السيسي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية بقصر الاتحادية، إلى أنّ الاستجابة المصرية تأتي تأكيداً للحرص على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم جميع الجهود التي تصب في صالحه، مضيفًا: «أعربت خلال مباحثاتي مع شقيقي الرئيس رشاد العليمي أن مصر لن تدخر وسعا في مساعدة اليمن الشقيق، وأننا حريصون على تقديم أوجه الدعم المختلفة للأشقاء اليمنيين، خاصة مجال تدريب الكوادر البشرية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية».

حماية أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب

وأضاف السيسي: «تناولت مناقشاتنا ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين بلدينا بمختلف المجالات، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الطاقة وآليات تفعيل ذلك، واتفقنا على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».