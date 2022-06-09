السيسي: موقف مصر ثابت بالحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا، ليبراتا مولا، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

اعتزاز مصري بالعلاقات التاريخية مع تنزانيا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية، سامية حسن، معربا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

تطلع تنزاني للاستفادة من الخبرات المصرية

من جانبها، نقلت وزيرة الخارجية التنزانية، رسالة خطية إلى الرئيس السيسي، من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول كذلك قضية السد الإثيوبي، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي، وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يصون حق الأجيال الحالية والمقبلة في مياه النيل، المصدر الأساسي للمياه لمصر.